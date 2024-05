Juve - Paolo Montero è il nuovo allenatore | guiderà la squadra contro Bologna e Monza

Paolo Montero è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Juventus per le ultime due giornate di campionato. Il club bianconero ha annunciato la nomina del tecnico uruguaiano, di 52 anni, che subentra all’esonerato Massimiliano Allegri. ...

TUTTOSPORT - Napoli, Manna valuterà il rinnovo di Anguissa, Juan Jesus verso l'addio - Tuttosport si sofferma sul Napoli e sulle prime mosse di mercato che dovrà effettuare il nuovo d.s. Manna: "In realtà l'ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova ...

