LIVE Canoa slalom - Europei 2024 in DIRETTA | Elena Borghi si qualifica per la finale nella canades - fra poco tocca agli uomini

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 Difficoltà nelper Mallory Franklin che manca lazione per 38 centesimi, passa il turno l’andorrana Doria Vilarrubla. 10.35 Settima Gabriela Satkova a 5.87 da Angele Hug. 10.34 Inizia la gara di Mallory Franklin, ultima atleta a partire in questazione. 10.33 Quarta piazza per Andrea Herzog, eliminata Marta Bertoncelli. 10.32 Kimberly Woods si piazza in nona posizione, mettendosi davanti a Bertoncelli di soli 81 centesimi. Inizia la gara di Gabriela Satkova. 10.32 Ottava Delassus, Bertoncelli scivola in 11ma posizione. Adesso parte la tedesca Herzog. 10.31 Pankova è 14ma ed eliminata, Bertoncelli è la terza delle escluse quando mancano ancora cinque atlete al traguardo. Partita la britannica Woods. 10.30 Doria Vilarrubla si piazza ...

Sara Errani e Jasmine Paoloni giocheranno la finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia di Roma . L’incontro non inizierà prima delle 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro in streaming .Continua a leggere

Questo pomeriggio alle 17, sul campo centrale del Foro Italico, Alexander Zverev affronta Nicolas Jarry nella sfida valida per la Finale degli Internazionali BNL d’Italia . Se alla vigilia del torneo si fosse ipotizzata questa Finale , molti non ci ...

Boom di ascolti per la finale di Amici 23: la diretta vince - Boom di ascolti per la finale di Amici 23: la diretta vince - Grandi ascolti per la finale di Amici 23 che vola con oltre il 30% di share per la vittoria di Sarah ...