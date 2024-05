Caso Toti - spunta la manager che si rifiutava di finanziarlo | “Questa è corruzione”

(Di domenica 19 maggio 2024) Dalle indagini è emersa una telefonata risalente al 2021 tra l'imprenditore e laIvana Semeraro, in cui il primo avrebbe chiesto al fondo Icon di accollarsi un finanziamento al comitato elettorale die la seconda avrebbe rifiutato sottolineando che "questi pagamenti possono essere visti come corruzione".

