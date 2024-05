Giro d’Italia 2024 - Manerba del Garda-Livigno | 220 km di percorso montano

'Idee di pace' sull'Ucraina mentre preparano la guerra mondiale - ... mentre sappiamo bene come stia procedendo, anche in Italia, la '... D'altro canto, secondo quanto dichiarato ancora dal Chair of the ...pensano di organizzare 'conferenze di pace sull'Ucraina' in giro ...

Giro d'Italia, la 15tappa in diretta live - Dopo la cronometro di Desenzano, vinta da Ganna davanti a Pogacar, oggi si sale sulle Alpi. La 15tappa arriva a Livigno, tre GPM di prima categoria e tra questi il Mortirolo. Gli avversari riusciranno ...