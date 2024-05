Fabio Rovazzi e Il Pagante inaugurano la compilation estiva

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 19 maggio 2024) Le temperature si alzano, le giornate si allungano: l’estate è ormai alle porte. Quale occasione migliore per celebrare l’arrivo della bella stagione con le hit musicali che faranno da sfondo ai prossimi tre mesi e non solo.e Ilsono tra i primissimi a pubblicare il nuovo singolo della prossima. Le radio iniziano ad affollarsi di sound freschi e nuovi: anche il panorama musicale si prepara all’arrivo dell’estate. Tra i primi a lanciare quella che sarà solamente una delle innumerevoli hit che usciranno nelle prossime settimane ci sonoe Ilche debutteranno per la prima volta con un inedito featuring.e Il...