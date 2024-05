Lazio - Tudor | Contro l’Inter serve la partita perfetta Giocano Provede - Pellegrini e Rovella

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 – Big match a San Sirol'Inter, il tecnico della, Igor, ci ha tenuto a presentare la sfidai nerazzurri in conferenza stampa di fronte ai cronisti. Ecco le parole dell'allenatore croato in vista delladi domenica, calcio d'inizio alle ore 18. Il tecnico ha cominciato la conferenza stampa parlando di quale formazione si aspetta di vedere di fronte alla Scala del calcio. "Una. Andiamo a casa - afferma- della squadra più forte d'Italia che sta giocando un calcio bello, concreto ed efficace. È la miglior squadra di questo anno, stanno facendo un grande lavoro nella programmazione e nella crescita. Faremo loro i complimenti, ma noi andiamo là per fare del nostro meglio, ci sono ...

