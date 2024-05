Il fidanzato di Sofia Stefani - l’ex vigilessa uccisa ad Anzola | “Ho bisogno di temp - è tutto difficile”

(Di domenica 19 maggio 2024) Parla ildi, l'ex33ennedal collega Giampiero Gualandi ad: "Hodi prendermi un po’ dio per rimettere insiemeperché, per la vita normale di persone normali, è davverotroppo complicato da sopportare".

Vigile ventiduenne ucciso. Indagata la fidanzata: "Sparo partito per sbaglio" - Vigile ventiduenne ucciso. Indagata la fidanzata: "Sparo partito per sbaglio" - Un colpo di pistola, partito accidentalmente dalla sua arma di ordinanza, impugnata dalla fidanzata, lo ha raggiunto all’altezza ... di Mortara risiedeva con i genitori non è ancora del tutto chiaro.

Omicidio Sofia Stefani, i genitori distrutti: «Era piena di fiducia». Le lacrime del fidanzato: «Troppo da sopportare» - Omicidio Sofia Stefani, i genitori distrutti: «Era piena di fiducia». Le lacrime del fidanzato: «Troppo da sopportare» - «Un po’ di tempo per rimettere insieme tutto perché, per la vita normale di persone normali, è davvero tutto troppo complicato da sopportare». Venerdì, a chiedere tempo, ma anche rispetto del proprio ...