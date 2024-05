Maledetta primavera fino a fine maggio | cosa aspettarsi dal meteo

(Di domenica 19 maggio 2024) Sotto il bersaglio di nuove ondate di maltempoalladel mese saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali con frequenti occasioni per piogge e temporali: ecco gli ultimi aggiornamentia medio-termine

Questa mattina la Juventus ha conferma to la presenza di Paolo Montero sulla panchina bianconera al posto dell’esonerato Allegri. Il tecnico della Primavera guiderà la squadra nelle ultime due partite di campionato. Domani la Juventus giocherà al ...

Lecce, la sfilata con la squadra non c'è ma i tifosi festeggiano fino a tardi: sfottò al Bari e cori d'amore. Neanche la pioggia ferma il corteo - Lecce, la sfilata con la squadra non c'è ma i tifosi festeggiano fino a tardi: sfottò al Bari e cori d'amore. Neanche la pioggia ferma il corteo - Serie A bagnata, Serie A fortunata. Del resto non sarà un matrimonio quello che si è consumato ieri, ma l’eterna promessa d’amore ...

Franco Di Mare, la moglie e la figlia: "Ci ha fatto sorridere fino alla fine" - Franco Di Mare, la moglie e la figlia: "Ci ha fatto sorridere fino alla fine" - La figlia Stella esprime un chiaro intento, quello di "continuare la battaglia che ha intrapreso papà perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale. E' il minimo che io possa fare per ono ...

