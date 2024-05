Ascolti Tv 18 maggio 2024 | Amici fa il botto Top e Flop

(Di domenica 19 maggio 2024) Glitv di ieri sera, sabato 18, hanno visto trionfare la finale didi Maria De Filippi in onda su Canale 5 (QUI chi ha vinto e cosa è successo). Il talent show è riuscito a guadagnare 4.484.000 spettatori con uno share del 31.8%. La concorrenza di Rai1. invece, con I Migliori Anni ha conquistato 2.155.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Italia1, il film di intrattenimento Shrek 2 ha radunato davanti allo schermo 637.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 3.8%. Di seguito glitv di ieri sera di tutti gli altri canali: Rai2 F.B.I. 954.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International di 838.000 spettatori (5.1%) Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta 622.000 spettatori e il 4.2% Su Rete4 Le ali della libertà 603.000 spettatori (4.1%) Su La7 In Altre Parole 918.000 spettatori con il ...

