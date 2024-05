Milan - il campo parla chiaro Dal mercato non solo l’attaccante | serve un difensore…

Arriva il primo verdetto dei Playoff della Serie A di Basket , con la semifinale raggiunta dalla Germani Brescia , che conclude sul 3-0 la Serie contro la Estra Pistoia, vincendo nettamente gara-3. Finisce 98-77 per i lombardi, trascinati da uno ...

Calciomercato Milan , spunta un nome nuovo per il centrocampo : si tratta di Loic Etoga del Dijon. l’idea stuzzica Moncada Il Milan sarà chiamato a nuovi e importanti investimenti in vista della prossima sessione di Calciomercato . Quest’estate la ...

Allo Stadio Grande Torino il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Milan : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Grande Torino , Torino e Milan si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della ...

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-milan, match valido per l'ultima giornata del campionato Primavera 1. Gara dal valore importantissimo per i granata di Scurto, la vittoria è l'uni ...

Partiamo dal campo e dalle gare di ieri, che hanno visto Torino e Atalanta battere milan e Lecce. Il comune denominatore è la vittoria degli stimoli su chi non ha più niente da chiedere, ma se il ko ...

Due maestri del calcio che hanno reso grande l'Italia calcistica nel mondo tra milan, Real Madrid ... Si potrà prenotare il campo per una partita con gli amici, scoprire tutti i segreti con le clinic ...