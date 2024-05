(Di domenica 19 maggio 2024)delle semifinali del campionato Primavera 4 arride all’Ancona, che allo stadio Dorico supera di misura ilcon il punteggio di 2-1. La truppa di mister Tumiatti si impone sugli etnei con una prestazione tatticamente intelligente e molto generosa. I siciliani soffrono questa prestazione e, specialmente nel primo tempo, fanno fatica a contenere le giocate dei padroni di casa. La posta in palio rimane alta e tutto è ancora da fare, fra sette giorni sarà durissima. All’Ancona, grazie a questo risultato, può bastare anche il pari per ottenere il pass che spalancherebbe le porte al Campionato di Primavera 3. A fine match, questo il commento del tecnico biancorosso Riccardo Tumiatti dopo la vittoria: "Ottima prestazione, ci rimane il rammarico per il risultato che poteva essere più largo. Abbiamo incontrato una signora squadra che ha ...

I biancorossi vincono l’andata col Catania - I biancorossi vincono l’andata col catania - Nella semifinale di Primavera 4, l'Ancona batte il catania 2-1 con una prestazione tatticamente solida. Pangrazi si distingue come man of the match, ma l'ammonizione lo esclude dal ritorno a catania.

Playoff: è il Padova l’avversario del Lane al secondo turno Nazionale - Playoff: è il Padova l’avversario del Lane al secondo turno Nazionale - Il regolamento non prevede supplementari e rigori, si giocherà come nel primo turno Nazionale su gare di andata e ritorno tra teste di serie (Padova, Torres, Avellino e Carrarese) contro non teste di ...

Sorteggio play-off Serie C: Catania-Avellino e Benevento-Torres. La Juve sfida la Carrarese - Sorteggio play-off Serie C: catania-Avellino e Benevento-Torres. La Juve sfida la Carrarese - Definito il quadro dei play-off di Serie C: il catania becca l'Avellino mentre per il Benevento ci sarà la Torres. La Juve Next Gen sfida la Carrarese con Padova-Vicenza a chiusura della fase.