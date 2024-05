VIDEO – Inter-Lazio - i migliori 5 gol a San Siro C’è Bastoni!

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ha pubblicato su Youtube undei5 gol nei precedenti contro laa San. Una particolarità: c’è Alessandro, che di reti ne ha fatte veramente poche. GOL –è un classico del nostro campionato, anche per i tifosi e i gruppi organizzati gemellati. Quest’anno si gioca il match alla giornata numero 37, una consuetudine particolare tra queste due squadre. Il club nerazzurro per l’occasione ha pubblicato su Youtube undeigol segnati a San. La particolarità riguarda uno degli autori di queste reti. Alessandroha colpito i biancocelesti con un sinistro splendido e preciso all’angolino al primo anno con Simone ...

L’Inter, oggi in campo contro il Sassuolo, ha pubblicato un VIDEO con i 5 migliori gol realizzati dai giocatori della squadra nerazzurra in trasferta contro la squadra neroverde. VIDEO – L’Inter ha condiviso un VIDEO sul proprio canale YouTube con ...

I film più belli da vedere in streaming su Amazon Prime Video : la nostra classifica aggiornata a Maggio 2024, tra le novità e i titoli imperdibili. La curiosità è intrinseca nell'essere umano. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, gli amanti del ...

Le serie TV da vedere su Amazon Prime Video : la classifica delle migliori , aggiornata a Maggio 2024 tra le novità e i migliori titoli da recuperare. Amazon Prime Video è ben lontana dagli albori di quando arrivò in Italia. Ha migliorato ...

TUTTI I MIGLIORI CONTRO IL MONZA - TUTTI I migliori CONTRO IL MONZA - Consapevole dell'importanza della partita, il tecnico dovrà mettere in campo i migliori. In porta dovrebbe esserci ancora Cerofolini, con Lirola, Okoli e Romagnoli a protezione. A centrocampo spazio a ...

Ecco le schede video GeForce RTX e Radeon con i migliori prezzi ora su Amazon - Ecco le schede video GeForce RTX e Radeon con i migliori prezzi ora su Amazon - Occhio alle tante offerte di oggi per quanto riguarda il mondo hardware su Amazon. Tutte le schede video GeForce RTX in offerta, ma anche processori AMD Ryzen, PC Desktop e molto altro. Quando è in ...

Tre scuderia possono vincere oggi a Imola: è questa la F1 che sogniamo. VIDEO - Tre scuderia possono vincere oggi a Imola: è questa la F1 che sogniamo. video - Questa è la F1 che sogniamo: tre scuderie vicine, a caccia del centesimo, possono giocarsi la pole e la vittoria. Questa è la vera competizione nel motorsport, questo è quello che volevamo. Al di là d ...