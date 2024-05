(Di domenica 19 maggio 2024) I Mavericks vincono 117 a 116 e chiudono la serie sul 4-2 NEW YORK (STATI UNITI) -vince6 eindella Western Conference dei play-off Nba. I Mavericks si sono imposti con il punteggio di 117 a 116 concludendo quindi la serie della semiconCity Thunder per 4-2.

Il canale , l’ orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder , gara6 delle semifinali della Western Conference dei playoffs NBA 2024 . Sesto episodio della serie tra i numeri 1 a Ovest e i Mavs, che si potrà ...

Dallas Mavericks in finale nella Western Conference, eliminata Oklahoma City con il successo in rimonta 11-116 in gara-6 - dallas Mavericks in finale nella Western Conference, eliminata Oklahoma City con il successo in rimonta 11-116 in gara-6 - BASKET, NBA - I dallas Mavericks raggiungono la finale della Western Conference chiudendo sul 4-2 la serie con gli Oklahoma City Thunder grazie al successo in rimonta e in volata per 117-116 in gara-6 ...

I Thunder scappano, Irving e Doncic li riprendono e volano: Dallas in finale a Ovest - I Thunder scappano, Irving e Doncic li riprendono e volano: dallas in finale a Ovest - la rimonta Irving e Doncic firmano il parziale di 13-0 che permette a dallas di rientrare in partita mettendo grande pressione ai Thunder. Gilgeous-Alexander prova a scuotere l’attacco di Okc, ...

Dallas batte Oklahoma in gara 6 e vola in finale Nba a Ovest - dallas batte Oklahoma in gara 6 e vola in finale Nba a Ovest - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - dallas vince gara 6 e vola in finale della Western Conference dei play-off Nba. I Mavericks si sono imposti con il pun ...