Panchina Milan - la lista di Furlani si restringe | due nomi per il dopo Pioli C’è un favorito

(Di domenica 19 maggio 2024)continua a cercare il sostituto diper ladel: dueinma c’è un. Le ultime novità La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata ma ormai da settimane è certo che Stefanonon sarà più l’allenatore dela partire dalla prossima stagione. Quella contro la Salernitana sarà l’ultima partita del tecnico italiano sulladel, poi sarà addio. Per questo il Diavolo è alla ricerca di un sostituto, impresa più facile a dirsi che a farsi. Tanti ipresi in considerazione dama ancora nessun accordo trovato. Pare però che larossonera sia sempre più corta: il ...

Furlani avrà un incontro con Pioli in settimana per comunicargli la decisione sul futuro della Panchina del Milan ? Le parole dell’allenatore Il goal di Bennacer non è servito a ribaltare il risultato: grazie alle reti di Zapata, Ilic e dell’ex ...

Nuovo allenatore Milan: chi dopo Pioli Un nome sta diventando sempre più il favorito - Nuovo allenatore Milan: chi dopo pioli Un nome sta diventando sempre più il favorito - Ancora una partita (l’ultima in casa contro la Salernitana) e poi Stefano pioli saluterà definitivamente il Milan ... Il tecnico portoghese è al momento il favorito numero uno per la panchina ...

Milan, Pioli: “Ora il secondo posto sembra scadente...”. Ultima di Fonseca al Lille - Milan, pioli: “Ora il secondo posto sembra scadente...”. Ultima di Fonseca al Lille - Il tecnico dopo il ko col Torino: “Mai parlato con altre squadre”. Il portoghese resta in pole: “Non ho ancora deciso, devo valutare tante cose” ...

Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a Pioli - Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a pioli - E così pioli, nel giorno in cui Fonseca sembra aver staccato la concorrenza per prendersi la “sua” panchina, chiude con un’altra sconfitta e torna a casa carico di rimpianti. “Il risultato è troppo ...