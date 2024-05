Klopp e il futuro | Prenderò una lunga pausa In Premier League…

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo tecnico del Milan e delle alternative Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo tecnico del Milan e delle alternative. Le sue ...

2024-04-10 19:21:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: “Vogliamo vincere, ma non solo per me, per la squadra”, così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia dell’andata dei ...