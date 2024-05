(Di domenica 19 maggio 2024)a tutta velocità per ledie poigli. È successo nel corso di un servizio di controllo da partedi Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio che ha portato all’arresto di 3 italiani, di 22, 23 e 31anni, perché gravemente indiziati dei reati di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.per ledi– Foto di repertorio (ilcorrierecitta.com)Laha notato 2 uomini aggirarsi sul Lungotevere Farnesina Gli investigatori stavano controllando l’area di Lungotevere Farnesina, quando hanno notato ...

Incidente all'alba sulla Ss 379: coinvolte sei auto, undici feriti due in codice rosso - Incidente all'alba sulla Ss 379: coinvolte sei auto, undici feriti due in codice rosso - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero undici feriti, di cui due in condizioni ...

Folle inseguimento per le strade di Roma: speronano l’auto della Polizia e aggrediscono gli agenti - Folle inseguimento per le strade di Roma: speronano l’auto della polizia e aggrediscono gli agenti - Inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma, speronano l’auto della polizia e poi aggrediscono gli agenti. È successo nel corso di un servizio di controllo da parte della polizia di Stato del ...

Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie. Chi sono - Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie. Chi sono - La moto arrivava da Chioggia e viaggiava in direzione Padova. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le due vittime erano marito e moglie. A bordo del furgoncino, invece, ...