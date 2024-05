Amici 23 - trionfa la cantante Sarah | Sono partita da zero ed è stato incredibile Il Premio della Critica va alla ballerina Marisol

(Di domenica 19 maggio 2024) Sembra quasi una favola quellavincitrice di “di Maria De Filippi”, classe 2006, originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. La neo diciottenne ha sbaragliato tutti gli altri cinque finalisti (Petit, Dustin, Holden, Mida e) offrendo performance impeccabili con il corpo di ballo: “Mi ispiro molto a Dua Lipa – ha raccontato a FqMagazine – per questo per me è importante avere anche un contatto con i ballerini e che ci sia scambio”. Appena presa la coppa in mano ha poi commentato: “Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente ,letteralmente dae adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa. Dedico questo...

Boom di ascolti per la finale di Amici 23: la diretta vince - Boom di ascolti per la finale di amici 23: la diretta vince - Grandi ascolti per la finale di amici 23 che vola con oltre il 30% di share per la vittoria di sarah ...

Sarah Toscano vince Amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - sarah Toscano vince amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa» - La finale di amici 23 andata in diretta sabato 18 maggio va alla piccola sarah Toscano. Marisol, seconda classificata, si aggiudica la categoria ballo e il Premio della Critica. La giovanissima ...

Amici 2024, Sarah trionfa al serale ed è polemica: 'Vittoria ingiusta, Petit più bravo' - amici 2024, sarah trionfa al serale ed è polemica: 'Vittoria ingiusta, Petit più bravo' - sarah trionfa al serale di amici e riesce a imporsi come vincitrice di questa edizione battendo al rush finale la ballerina Marisol. Una vittoria spiazzante per buona parte del pubblico, visto che ...