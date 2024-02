Sinner | scoppia la coppia | decisione inevitabile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 febbraio 2024), non era proprio destino che funzionasse. Non c’è alcun futuro per questa: l’annuncio corre sul web. L’inaspettata uscita di scena della Serbia ha già sconvolto abbondantemente gli equilibri della Coppa Davis. La Nazionale di Novak Djokovic era uno fra i competitor più temibile, ma questo non significa che l’Italia camminerà sul velluto. Certamente ha dimostrato di essere forte, fortissima: guai, però, ad abbassare la guardia. Men che meno con la Spagna di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ancora in circolazione. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itFilippo Volandri conosce bene, però, le qualità della sua squadra. E sa quanto concrete siano le possibilità che gli azzurri bissino il successo dello scorso anno. Soprattutto se, come auspicato anche da Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini riuscirà a rimettersi in sesto e a ...