Noi occidentali | malati immaginari

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Abbiamo appena vissuto uno degli anni migliori della storia umana?”, si domanda il filosofo belga Maarten Boudry su Quillette. “Guardando il 2023 dallo specchietto retrovisore, penso che sia un’affermazione difendibile. In effetti, la stessa cosa si sarebbe potuta dire alla fine di ogni anno dall’inizio del millennio (a eccezione dei disastrosi anni pandemici del 2020 e 2021). Mai prima d’ora così tante persone hanno vissuto nella ricchezza, nella sicurezza e in buona salute. Eppure, non sembra così. C’è così tanto orrore e miseria nel mondo – guarda solo la situazione in Ucraina, Gaza, Sudan e Yemen – che è difficile credere che, in media, l’anno scorso sia stato l’anno migliore di sempre. Quindi, se la vita è migliore che mai, perché il mondo sembra deprimente? Uno dei colpevoli sono i media. Se i giornali si concentrano solo sulle cose orribili e ignorano tutte le cose buone, c’è ...