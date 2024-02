Milan-Napoli | Pioli | “Viaggiamo ai ritmi dell’Inter” | Serie A News

I tifosi del Milan in occasione della partita contro il Napoli hanno sfottuto gli avversari sfruttando le canzoni di Geolier. Non sono mancati però ... (fanpage)

La sconfitta del Napoli contro il Milan pesa sulla rincorsa Champions : Mazzarri non nasconde l’amarezza, l’Europa si fa sempre più lontana. Napoli ... (napolipiu)

Milan-Napoli conferma la crisi senza fine della formazione partenopea, che, lontano dal Maradona, non riesce a segnare dallo scorso novembre. E’ ... (2anews)

“Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo e poi è calato. Nella ripresa abbiamo fatto bene, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Non ... ()

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova opaca del Napoli sul campo del Milan: "Kvara dal centro deve spremersi su tutto il fronte, senza però i riferimenti della scorsa ..."L'Inter è una corazzata, la finale di Champions le ha dato ancora più convinzione di essere competitiva. Il Milan potrebbe ...Imbucata per Theo Hernandez e pallone decisivo per la vittoria. Il Milan continua a godersi i colpi di Rafael Leao, ma il digiuno in campionato dura da troppo tempo. Da quanto Dal 23 settembre del 20 ...