Banca di Imola | ok al bilancio Utile netto 2023 di 10 | 2 milioni

Alla prossima assemblea sarà proposta la distribuzione di una cedola di 80 centesimi per azione "In prima linea per garantire i più elevati livelli di servizio ai clienti con una rinnovata gamma di pr ...Si è chiuso con un utile netto pari a 10,2 milioni, in rialzo del 44,9% sull’anno precedente, l’esercizio 2023 della Banca di Imola, istituto in portafoglio al gruppo La Cassa di Ravenna il cui Consig ...Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Imola spa, presieduto da Giovanni Tamburini, su proposta del direttore generale Sergio Zavatti, ha ...