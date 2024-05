La Corea del Nord invia palloncini carichi di feci e spazzatura in Corea del Sud Seul | Fermatevi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ladel Sud accusa ladeldi averto nel Paese deiaerostatici che trasportanoe letame. Si tratterebbe di una risposta del regime di Pyongyang ai volantini anti-niti negli ultimi anni da alcuni attivisti dalladel Sud a quella del. Il Governo diha avvertito i residenti che vivono vicino al confine di stare in allerta e ha allertato l’unità militare di ordigni esplosivi e la squadra di risposta alla guerra chimica e biologica per ispezionare e raccogliere gli oggetti. Finora sono stati contati oltre 150. Alcuni sono atterrati sul suolo, mentre altri sono ancora in aria. Agganciati ad essi ci sono sacchetti contenenti vari rifiuti, tra cui bottiglie di plastica, batterie, parti di scarpe e quello che si ritiene essere letame.