MotoGP GP Italia 2024 | numeri statistiche curiosità Francesco Bagnaia sogna il tris al Mugello dove l’Italia può fare 13

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il sesto round del Motomondialesi svolgerà durante il fine settimana che culminerà domenica 2 giugno, giornata nella quale assisteremo alla 31ma edizione de jure del Gran Premio d’, la 73ma de facto. Èroso ricordare come fino al 1990 la gara si sia svolta con la denominazione di “Gran Premio delle Nazioni”, pur essendo unanimemente riconosciuta come GP del nostro Paese. Sarà, invece, la 38ma competizione iridata a tenersi al. L’autodromo toscano è diventato in pianta stabile la casa del Gran Premio d’dal 1994. In precedenza, lo aveva già ospitato nel 1992. Inoltre ha organizzato tre edizioni del Gran Premio delle Nazioni (1976, 1978, 1985) e quattro del GP di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993). Le altre location del Gran Premio d’/Nazioni sono state Monza (26 edizioni), Imola (7) e Misano (7).