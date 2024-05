Sorpreso e bloccato dai proprietari mentre scassina la loro auto arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Villa Literno. Era già riuscito a forzare la portiera della Kia Picanto e ad impossessarsi di uno smartphone, una banconota da 10,00 euro e una carta bancomat, quando è statodaidell’che lo hanno subitoe chiamato i carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Roma a Villa Literno, nel casertano, dove una coppia in visita ai parenti, nel riprendere il proprio mezzo lasciato in sosta sulla pubblica via qualche ora prima, si è accorta che la portiera era stata forzata e che al suo interno un giovane stava rovistando tra ieffetti personali. Allavista il malvivente ha raccolto velocemente la refurtiva ed ha cercato di allontanarsi venendo però rincorso edalle vittime dopo pochi metri.