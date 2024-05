TUTTOSPORT – ADL si affida a Conte stanziato budget da 200 milioni da spendere sul mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il patron azzurro De Laurentiis pronto adrsi completamente adiconsiderevole, individuati i primi tre colpi. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato un’ambiziosa strategia diin vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato da fontibili, il magnate cinematografico ha messo sul piatto unmassiccio di 200di euro per rinforzare la squadra a disposizione del nuovo allenatore, Antonio. La mossa è stata interpretata come un segnale forte di sostegno al tecnico salentino, che è determinato a riportare il club partenopeo al vertice del calcio italiano ed europeo dopo una stagione deludente.avrebbe già delineato le sue priorità sul, con un occhio di riguardo per il reparto difensivo, il centrocampo e l’attacco.