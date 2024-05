Processo Amato in aula le chat tra l’amante e l’ex medico | Mi stai facendo paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bologna, 29 maggio 2024 – Spuntano ini messaggi tra Giampaoloe la sua amante. E’ uno dei passaggi più significativi dell’udienza di oggi delal, accusato di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, e la suocera, Giulia Tateo. Le: “Mi” Ecco alcuni dei messaggi inviati daladnella notte tra il 23 e il 24 maggio 2022. “Tu mi”. E ancora: “Il fatto che tua moglie sia morta e io sono tutto ciò che ti resta non ti farà diventare il mio aguzzino”. “Inizio a pensare che c'entri tu, altrimenti non saresti così fuori di testa, c'è da chiuderti prima in manicomio e poi in carcere”. “Domani chiamo i carabinieri e gli racconto tutto. Ora ho tutto chiaro”. I messaggi sono stati letti indal colonello dei carabinieri Claudio Gallù, che si è occupato delle indagini e delle analisi dei dispositivi elettronici (cellulari, pc e smartwatch) sequestrati ad