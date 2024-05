Anziana di 80 anni presa a bastonate da 6 balordi che fuggono con 100mila euro

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Notte di terrore a Zapponeta, piccolo Comune in provincia di Foggia, dove un gruppo di rapinatori - 6 uomini, incappucciati e armati di pistola e bastoni - ha fatto irruzione in una abitazione di campagna e ha aggredito un'donna e la figlia per "ripulire" la villa di denaro e oggetti.