Cascina, approvato il bilancio consuntivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024)29 maggio 2024- Il consiglio comunale ha, nella sua ultima seduta, ildell’esercizio 2023. Un risultato importante “che conferma la qualità del lavoro dell’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Michelangelo Betti – malgrado l’alto livello di investimenti in corso, riusciamo ad avere un avanzo dal2023 che può consentire ulteriori lavori in vista della fine del mandato. Con questa impostazione l’attività derivante dai finanziamenti del PNRR può affiancarsi ad altri progetti sia di lungo che di breve termine. E già l’approvazione delda parte dei gruppi di maggioranza ha reso possibile incrementare di oltre 400mila euro il finanziamento per la realizzazione della cassa di esondazione a San Casciano, aggiungendo le risorse necessarie per un intervento di sicurezza idraulica atteso da anni”.