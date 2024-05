Jake La Furia a X Factor 2024 | dagli esordi con i Club Dogo alla tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Laè uno dei quattro giudici di Xinsieme a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro. La "quota rap", quindi, in questa giuria. Quella che era stata di Fedez e di Hell Raton nelle ultime edizioni. "Io sono stato il primo rapper in una giuria di un talent show quando nessuno voleva andare in tv. Ho pensato 'Mi danno tanti soldi e non faccio niente di male', quindi perché no?" ha recentemente raccontato Fedez nel programma 'Belve' con Francesca Fagnani. Quindi ecco il nuovo rapper in giuria: Francesco Vigorelli, in arteLa. Milanese, 45 anni, il suo nome d'arte deriva dathe Muss,Laappunto, del film 'Once Were Warriors'. Condivide le sue prime esperienze nel mondo del rap e dell'hip hop con i compagni di liceo Dargen D'Amico e Guè, che all'epoca era ancora Guè Pequeno, con i quali forma negli anni Novanta i Sacre Scuole.