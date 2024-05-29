Allerta gialla per temporali a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 29 maggio: le zone a rischio (Di mercoledì 29 maggio 2024) Un'Allerta di colore giallo è stata diramata nella regione Lazio e a Roma a partire dal pomeriggio di oggi e per le sei ore successive: ecco le zone a rischio. .Leggi tutta la notizia su fanpageNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 12:30VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 08. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 11:30VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 08. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 10:30VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:45VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:15VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 08:45VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
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