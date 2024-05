Autonomia | Pd ‘incostituzionale non garantisce equilibrio bilancio Stato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il ddlè incostituzionale perché viola l?articolo 81 della Costituzione che assicura l?tra le entrate e le spese deldello Stato?. Così il parere negativo della commissionedella Camera presentato dal gruppo parlamentare del Pd alla vigilia della discussione in aula del provvedimento governativo promosso dal ministro Calderoli.?Il Mef ha chiaramente detto che non è in grado di quantificare gli impatti economici dell?differenziata ? sottolineano i democratici ? e questo sarebbe sufficiente a interrompere immediatamente l?esame del provvedimento. Ma i partiti di maggioranza non si fidano più di loro stessi e vanno avanti a colpi di strappi e forzature regolamentari che impediscono al parlamento di modificare un provvedimento che stravolge l?assetto delle istituzioni democratiche senza tener conto dell?incremento e delle duplicazioni dei costi che non vengono né quantificati né coperti?.