Infermiera di Piombino condannata all’ergastolo per per 4 morti sospette con iniezioni letali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fausta Bonino, l’dell‘ospedale di(Livorno) finita a processo per la morte di alcuni pazienti, è statadalla Corte d’assise d’appello: si tratta del processo bis di secondo grado, dopo che la Cassazione aveva annullato l’assoluzione della donna. Leavvennero fra il 2014 e il 2015. Inizialmente Bonino era stata accusata per dieci decessi: in primo grado era stataper quattro, in appello era stata assolta. Poi è arrivata la Cassazione, che ha disposto un nuovo appello per quattro pazienti, confermando l’assoluzione per gli altri sei casi. Per Bonino il sostituto procuratore generale aveva chiesto la condanna. L’era accusata di aver causato la morte di quattro pazienti iniettando loro eparina: un anticoagulante che, se assunto in quantità imponenti, provoca emorragie interne.