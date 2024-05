LEGO Italia tutte le iniziative di giugno tra eventi e novità

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 29 maggio 2024)annuncia un mese dicarico di appuntamenti per tutti i fan – e non solo – dei celebri mattoncini colorati. Prosegue anche nelle prossime settimana la campagna Missione Astronauta che vede in calendario tre appuntamenti esclusivi che confermano il feeling speciale tra il marchio danese e lo spazio. “Il viaggio dinello Spazio continua per tutto il mese di”, commenta Nicolò Maraz, Associate Brand Manager presso. “lesono legate da un filo rosso ben preciso: giocare, scrutare il cielo, farsi domande, sprigionare idee e creatività, imparare divertendosi. E diventare così i costruttori del domani. Anzi, perché no, gli astronauti del futuro”. Foto da Ufficio Stampa Dopo l’iniziativa all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta con l’astronauta Paolo Nespoli, sono ancora le Stelle a inviare un messaggio da decifrare.