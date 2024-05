Nastrine di pasta sfoglia | le briochine friabili che piacciono a grandi e piccini

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lesono briochee morbide di, ricoperte da una spolverata di zucchero grezzo. Lucidissime e invitanti, sono tra le merendine preferite dai piccoli, ma sono perfette anche per noi adulti, magari accompagnate da una tazza di tè fumante o dal caffellatte. Sono facili da realizzare e deliziose da addentare. Per riuscirci, dovremo prima preparare lae lasciarla riposare per un’ora circa. Intanto, prepariamo una crema al burro e zucchero da spennellare durante le pieghe per aggiungere ulteriormente sapore. Una volta ritagliate le striscioline di impasto, adagiamole sulla placca attorcigliandole su loro stesse, come a formare dei fiocchetti. Spennelliamoli con un tuorlo sbattuto e cospargiamoli di zucchero prima di infornarli.