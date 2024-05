Torna Prato Estate oltre cento appuntamenti tra musica teatro e cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024-laconin programma. La Corte delle Sculture presso il Polo Campolmia essere scenografia degli eventi estivi organizzati dal Comune di, ma sono numerosi anche gliin programma fuori e dentro il centro storico. Come negli ultimi anni, la città diffusa si conferma la protagonista degliin cartellone. Di seguito il dettaglio degli eventi: Corte delle sculture. Si comincia con l’omaggio a Battiato il 17 giugno alle ore 21.30. Il saluto a uno dei più grandi cantautori italiani a cura di Ensemble Terzo Tempo. Vorrei una voce è in programma il 18 giugno alle ore 21.30. Uno spettacolo in forma di monologo in cui il fulcro della drammaturgia è il sogno, una Produzione LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con Proxima Res di e con Tindaro Granata.