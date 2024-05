Calciomercato Milan Moncada lascia andare anche Benjamin Sesko  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024)l’attaccante del Lipsia: la clausola è aumentata troppo. Ecco il valore Dopo Joshua Zirkzee,potrebbe presto allontanarsi dal, spalancando così le porte ad un possibile arrivo del centravanti dello Stoccarda Serhou Guirassy. Facciamo, però, un passo indietro: l’attaccante sloveno in forza al Lipsia ha disputato una grande stagione ed è riuscito a realizzare 18 goal in tutte le competizioni. Il tutto grazie alle sue grandi qualità da bomber d’area di rigore (il colpo di testa è la specialità della casa). Ecco che allora sull’attaccante classe 2003 si sono precipitate diverse squadre europee. Tra queste c’èil, in cerca del dopo Olivier Giroud, che nella gara con la Salernitana ha salutato San Siro per l’ultima volta.