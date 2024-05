Il panettiere italiano che ha iniziato a fare il pane da grande La storia rivoluzionaria di Davide Longoni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha cominciato ailda. È a trent'anni che apre il suo primo panificio in via Tiraboschi a Milano. Ora, a distanza di dieci anni i panifici all'attivo sono sette e in ballo ci sono altre tre nuove aperture, una per la prima volta fuori regione., figlio d'arte Il nonno aveva un forno a Carate Brianza, dove faceva solo un tipo di, poi passato nelle mani dei genitori che lo hanno trasformato in bottega con angolo ortofrutta e salumeria, come andava negli anni Sessanta., cinquant'anni compiuti, della nouvelle vague deittieri è uno dei pochi figli d'arte. «Sono cresciuto nel contesto del panificio, già quando avevo quattordici anni frequentavo il laboratorio durante le vacanze estive, mi hanno convinto solo con la promessa che mi avrebbero comprato il motorino».