WWE TNA | Non è da escludersi l’arrivo di talenti di NXT ad Impact

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Come abbiamo visto, ieri notte a NXT ha fatto il suo ingresso in scena la TNA Knockout’s Champion Jordynne Grace, che già era apparsa nella Royal Rumble di quest’anno. Sarà lei l’avversaria della NXT Women’s Champion Roxanne Perez in quel di Battleground. Emergono ora ulteriori dettagli sulla collaborazione in essere tra WWE e TNA. Forbidden Door più aperta che mai Sembra che la collaborazione tra WWE e TNA sia più viva che mai. Secondo quanto evidenziato da PWInsider, la convinzione del backstage NXT è che la collaborazione tra le due federazione sia destinata ad intensificarsi e chedi NXT appariranno adprossimamente. Insomma a quanto parte la Fobidden Door non solo si è aperta, ma si è proprio spalancata. .