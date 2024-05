Fonte : quotidiano di 29 mag 2024

Sul prezzo, che normalmente dovrebbe variare tra i 20 e i 25 euro al MWh nel periodo, pesano i timori per gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (Gnl) in Europa a causa della maggior richiesta in Asia, che risulta essere tra l'altro più alla portata di diversi vettori mondiali. ebbe variare.

Il gas gira in calo a 331 euro al MWh al Ttf di Amsterdam