Fonte : webmagazine24 di 29 mag 2024

A otto giorni dall’apertura del canale per l’invio, lo scorso 20 maggio, le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di queste, circa 987mila.

730 precompilato e semplificato 2024 è boom di invii | scadenza e istruzioni novità