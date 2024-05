Fonte : ildifforme di 29 mag 2024

12 esplose una bomba in un cestino in Piazza della Loggia a Brescia, durante una manifestazione sindacale. . 10.12 esplose una bomba in un cestino in Piazza della Loggia a Brescia, durante una manifestazione sindacale. In ricordo delle otto vittime il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,.

Strage piazza della Loggia Mattarella | Terrorismo nero colpiva la democrazia