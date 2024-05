Flo Wachs e la passione per la musica boom su TikTok

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sui social va fortissimo con numeri da capogiro: daa Instagram, Flo Watch sta letteralmente spopolando. E, giovanissimo, tocca tematiche molto delicate per aiutare chi si trova a vivere momenti difficili. Ma tutto parte da una storia personale. "Voglio usare la mia vita per toccare le persone con la mia, per aiutarle a superare i momenti difficili", Flo, vent'anni, racconta la sua storia. E riavvolge il nastro dei ricordi. Il pensiero va a sua madre, scomparsa di recente. "Lei ha aiutato me. Per questo la maggior parte delle mie canzoni sono un po' più tristi", racconta il ventenne cantante. Il pallino dellabatte forte nel suo cervello, ma anche nel suo cuore: l'arte è fatta da sentimenti. E' tutta. Flovuole campare didimostrando a tutti - soprattutto a chi vive nelle stesse condizioni - che i problemi e le difficoltà possono essere superate.