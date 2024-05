Premierato rissa sfiorata in Senato durante la discussione | seduta sospesa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Altissima tensione enell’aula dell’esame del ddl sul. Ad un certo punto, come mostrano le immagini qui sotto, si èpersino latra Roberto Menia di Fratelli d’Italia e il collegare Marco Croatti del M5S. Leggi anche: D’Alema rivela: “Quei 3 contavano più del Parlamento”. Ecco a chi si riferisce: il clamoroso retroscena Il video dellainÈ stato necessario l’intervento di altri colleghi e dei commessi di Palazzo Madama per dividerli. La vice presidente Anna Rossomando ha quindi sospeso laper consentire il ritorno all’ordine. Infine, il presidente del, Ignazio La Russa, ha sospeso i lavori per un’ora e ha convocato immediatamente la conferenza dei capigruppo.