Tengono finanziamenti per acquisti dell' auto +17% nel 2023

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilsi è concluso con un andamento molto positivo deierogati nel settoremobilistico, con un trend nettamente crescente: il volume totale del finanziato (tramite prestiti o leasing) è infatti cresciuto del 17,7% rispetto all'anno precedente, trainato principalmente dal segmentoe società che ha fatto registrare un incremento del 31,8%. Lo afferma Market outlookmotive, studio elaborato da Crif, secondo il quale è più contenuta ma pur sempre positiva la crescita degli altri segmenti: +13,6% per i privati, +17,7% per le ditte. Secondo la ricerca, il peso del segmento privati sul finanziato totale nel settorerimane comunque preponderante (69,1%), mentre le società si attestano al 23,3%. Anche l'importo medio del finanziamento cresce, con un aumento'8% in linea con l'andamento del prezzo mediomobili.