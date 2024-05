Incidente sulla A1 | due morti e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un tragicostradale è avvenuto questa mattina alle ore 11:00A1, al km 328 in direzione nord, nei pressi del comune di Figline Valdarno. L’ha coinvolto un’automobile e tre mezzi pesanti, richiedendo un’imponente operazione di soccorso. Sul luogo dell’sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco dei comandi di Firenze e Arezzo, con squadre provenienti dai distaccamenti di Figline Valdarno e Montevarchi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e liberato i passeggeri intrappolati nei veicoli, affidandoli successivamente al personale sanitario. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, due persone – un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni – sono state dichiarate decedute. Un altro uomo di 47 anni,mente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso 1.