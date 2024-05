Turismo | al via bando per sviluppo di prodotti e imprese dettagli e i termini per le domande

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Al via unregionale per innovazione d’impresa in retie perdituristici. Tutti idel progetto e idi partecipazione. Le regioni italiane si pongono all’avanguardia nel settore turistico con il lancio di un nuovoregionale, finalizzato a finanziare progetti d’impresa innovativi. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta turistica attraverso servizi ecapaci di attrarre una domanda sempre più esigente, puntando su sostenibilità e destagionalizzazione. Nello specifico questoriguarda una regione dell’Italia centrale. Al vianel settore– notizie.comParliamo della regione Marche. Con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, ilsi rivolge a micro, piccole e mediedel settore turistico.