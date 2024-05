Un posto al sole Anticipazioni Trama Puntate 3-7 Giugno 2024 | Diego e Ida Si Alleano con Lara!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unalda lunedì 3 a venerdì 7e anteprime prossime storyline. Il ritorno della Martinelli! Unaled Ida si rivolgono a! Claudia si trasferisce a casa di Silvia! Rossella rifiutata sia da Riccardo che da Nunzio! Ornella vicina alla verità sulla malattia di Luca! Marina e Roberto temono di perdere per sempre il piccolo Tommaso! Un ritorno inaspettato, tensioni, gelosie, desiderio di vendetta… Le nuoveUnal, sulladellein onda da lunedì 3a venerdì 7, garantiscono colpi di scena e suspense! Le anteprime svelano cheed Ida tenteranno la loro ultima e rischiosa possibilità per vincere su Roberto e Marina: contatterannoMartinelli! La loro scelta, però, verrà totalmente disapprovata da Niko che ammonirà i due fidanzati! Nel frattempo, Rossella si ritroverà alle prese con la gelosia verso Virginia e con la speciale proposta che Diana farà a Nunzio! Claudia si trasferirà a casa di Silvia, generando profonda sofferenza in Mariella, mentre Roberto, dopo aver incrociato la Martinelli, sarà pronto più che mai ad attuare la sua vendetta.