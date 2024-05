Bandiere verdi 2024, ecco le 155 spiagge a misura di bambini

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .