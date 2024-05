Mondragone rapper 24enne arrestato per spaccio droga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Giovaneperdi. È accaduto a, nei palazzi Cirio, dove è finito in manette undi origini tunisine. I carabinieri hanno notato un viavai sospetto di giovani tossicodipendenti provenire dallo stabile abitato dal, ed hanno proceduto, nell’immediato, all’accesso e controllo della struttura. I militari in abiti civili, che per primi hanno effettuato l’accesso alle scale che conducono agli appartamenti, hanno sorpreso tre giovani che non riconoscendoli quali carabinieri, gli hanno intimato di fermarsi subito e di rispettare la fila visto che loro avevano già pagato ed erano in attesa di ricevere lo stupefacente. Dopo aver ricevuto l’amara sorpresa ed aver scoperto che i giovani in fila non erano acquirenti ma carabinieri, sono stati bloccati ed identificati.