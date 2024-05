Blitz nei porti contro il pomodoro cinese e il grano dalla Turchia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono partiti stamattina idi Coldiretti neidi Salerno e Bari per difendere il made in Italy dall'invasione di prodotti stranieri. Le operazioni di denuncia sono ancora in corso, con gli agricoltori di Coldiretti che, una volta saliti sui gommoni, hanno avvicinato le navi al grido di "No fake in Italy" lanciato durante la mobilitazione al Brennero di qualche mese fa. "Stop falso cibo italiano" e "Basta import sleale" alcuni degli slogan esposti dalle imbarcazioni, per rilanciare ancora una volta la richiesta della revisione del criterio dell'ultima trasformazione del Codice doganale sull'origine dei cibi, quello che oggi permette il furto d'identità dei nostri prodotti made in Italy e fa vendere come italiano un prosciutto fatto con cosce di maiale provenienti dall'estero.